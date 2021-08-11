11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25

Açıköğretim 2 yıllık bölümlerin puanları, başlayacak olan kayıt dönemi öncesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. YKS'den alınana puan neticesinde Açıköğretim Fakültesinde okumak isteyen adaylar, Açıköğretim Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2021 ve taban puanları merak ediyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak gerekiyor. Peki Açıköğretim 2 yıllık bölümler neler? İşte Açıköğretim Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2021

AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliği

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

YKS BARAJ PUANLARI DÜŞTÜ

Üniversite kontenjanlarının açıklanmasının ardından bazı alanların boşta kalacak olması nedeniyle TYT baraj puanları düşürüldü. Yüksek Öğretim Kurulu, YKS tercih sürecinde ek yerleştirmede baraj puanını TYT'de 140, AYT ve YDT'de ise 170'e indirdi.

AÖF Açıköğretim Üniversitesi'nde Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak,

Lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemini Ağustos'un 13'üne kadar tamamlayabilecek.