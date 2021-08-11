Açıköğretim 2 yıllık bölümlerin puanları, başlayacak olan kayıt dönemi öncesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. YKS'den alınana puan neticesinde Açıköğretim Fakültesinde okumak isteyen adaylar, Açıköğretim Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2021 ve taban puanları merak ediyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak gerekiyor. Peki Açıköğretim 2 yıllık bölümler neler? İşte Açıköğretim Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2021
AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
YKS BARAJ PUANLARI DÜŞTÜ
Üniversite kontenjanlarının açıklanmasının ardından bazı alanların boşta kalacak olması nedeniyle TYT baraj puanları düşürüldü. Yüksek Öğretim Kurulu, YKS tercih sürecinde ek yerleştirmede baraj puanını TYT'de 140, AYT ve YDT'de ise 170'e indirdi.
AÖF Açıköğretim Üniversitesi'nde Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak,
Lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemini Ağustos'un 13'üne kadar tamamlayabilecek.