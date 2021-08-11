Açıköğretim 4 yıllık bölümler neler? Açıköğretim Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümler 2021

11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57

Açıköğretim Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar Açıköğretim 4 yıllık bölümleri araştırmaya koyuldu. Üniversite öğrenimini açıktan yapmak isteyen adaylar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) İktisat ve İşletme Fakültesi bölümleri de dahil toplam toplam 21 lisans programı bulunmaktadır. Peki Açıköğretim 4 yıllık bölümler neler? Açıköğretim Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümleri

Açıköğretim 4 yıllık bölümler, başlayacak olan kayıt dönemi öncesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. YKS'den alınana puan neticesinde Açıköğretim Fakültesinde okumak isteyen adaylar, Açıköğretim Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümlerini ve derslerini merak ediyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekiyor. İşte Açıköğretim Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümleri

AÇIKÖĞRETİM 4 YILLIK BÖLÜMLER

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Açıköğretim 2 yıllık bölümler neler? Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

YKS BARAJ PUANLARI DÜŞTÜ

Üniversite kontenjanlarının açıklanmasının ardından bazı alanların boşta kalacak olması nedeniyle TYT baraj puanları düşürüldü. Yüksek Öğretim Kurulu, YKS tercih sürecinde ek yerleştirmede baraj puanını TYT'de 140, AYT ve YDT'de ise 170'e indirdi.

AÖF Açıköğretim Üniversitesi'nde Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak,

Lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemini Ağustos'un 13'üne kadar tamamlayabilecek.