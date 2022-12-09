Açıköğretim sınavları Aralık ayının 10-11 tarihlerinde düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi 1.dönem sınavlarına katılacak olan adaylar, AÖF sınavı kaç saat sürüyor? AÖF sınavı kaçta bitiyor?" sorularına cevap arıyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğlen olmak üzere 2'şer oturum halinde düzenlenecek. Peki AÖF sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? AÖF sınavı kaç saat sürüyor? İşte AÖF sınav saatleri

AÖF SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?



10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF Güz dönemi ara sınavı, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sabah ve öğleden sonra uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

Açıköğretim sınavları Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi 1. dönem oturumlarına katılacak olan öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Her aday, farklı sayıda dersten sınava katıldığı için, ders sayısı yarım saat ile çarpılmak üzere AÖF sınav süresi belirlenecektir.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.