ALES 2 başvuruları başladı. ÖSYM tarafından sınav ücreti 185 TL olarak belirlendi. Yılda 3 kez uygulanan Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. oturumunun başvurularını ÖSYM ALES başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES 2 başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES başvuru ekranı

ALES 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES 2 sınavı Ağustos'un 21'inde uygulanacak. Adaylar, ÖSYM ALES başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/2başvuru ekranı

ÖSYM ALES 2 BAŞVURUSU YAPMAK IÇIN TIKLAYIN

Yılda 3 kez yapılan ALES sınavının puanları 5 yıl boyunca geçerli oluyor.

ÖSYM AIS ALES 2 BAŞVURU TARIHI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Başvurular Temmuz'un 4'üne kadar sürecek.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

24.06.2022 - 04.07.2022

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ALES 2 başvuru tarihi ne zaman? Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ALES sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES NEDİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

2022 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) KILAVUZU

2022 ALES/3 NE ZAMAN?

BAŞVURU TARİHLERİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SINAV TARİHİ: 20.11.2022