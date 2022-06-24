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Eğitim

ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ALES 2 başvuru tarihi ne zaman?

ALES 2 başvuruları başladı. ÖSYM'nin düzenlediği, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı için geri sayım başladı. Yılda 3 kez uygulanan ALES sınavının 2. oturumunun başvuruları başladı. Peki ALES 2 başvuru tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

24 Haziran 2022 Cuma 09:37 - Güncelleme:
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ALES başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalar hız kazandı. Ağustos'un 21'inde uygulanacak olan ALES 2 sınavının başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları ne zaman? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/2başvuru tarihleri

ÖSYM AIS ALES 2 BAŞVURU TARIHI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Başvurular Temmuz'un 4'üne kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, ALES/1 sınav ücretini 185 TL olarak belirlemişti. ALES 2 ücreti için henüz bir açıklama gelmedi.

ALES/2 başvuru ücreti, sınav kılavuzunun yayımlanması ile birlikte belli olacak.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

24.06.2022 - 04.07.2022

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı senede 3 kez yapılıyor.

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