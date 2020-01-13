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Eğitim

ALES 2020 başvuruları ne zaman? 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2020 başvuruları ne zaman? 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz aylarda açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre; 2020'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) tarihleri de belli oldu. ALES 2020 başvuru ve sınav tarihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  13:51 - Güncelleme: 13.01.2020  13:51

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağlayacağı ALES için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ALES 2020 başvuruları ne zaman? 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020'de düzenlenecek ALES oturumlarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, ALES sınav tarihlerini araştırıyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz aylarda açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre; 2020'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) tarihleri de belli oldu.  ALES 2020 tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ALES/1 başvuruları 13 Mart'ta başlayacak ve 23 Mart'ta sona erecek. 

2020 ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 

ALES 1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

ALES 2: 20 Eylül 2020'de yapılacak.

ALES 3: 29 Kasım 2020'de yapılacak.

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

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