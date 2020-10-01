ALES başvuruları başladı! ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfası

01 Ekim 2020 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:19

ALES başvuruları başladı. Adaylar, bugünden itibaren başlayan başvuru işlemlerini 12 Ekim'e kadar ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 6 Aralık'ta uygulanacak. ALES 2 başvuru kılavuzu ve ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfasına haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurusu için binlerce aday ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu kılınan sınav ALES başvurusu bugün itibarıyla ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek. Adaylar başvurularını, 12 Ekim mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2020 ALES BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.

KİMLER ALES SINAVLARINA GİREBİLİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.