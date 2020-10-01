ALES 2 nedir? ÖSYM giriş ALES 2 başvuru kılavuzu

01 Ekim 2020 Perşembe 11:41 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:41

ALES 2 nedir? sorusunun yanıtı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ALES 2 başvuruları bugün itibariyle başladı. ALES 2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Adaylar bugünden itibaren başlayan başvuru işlemlerini 12 Ekim'e kadar ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfası üzerinden yapılabilecekler. ALES 2 başvuru kılavuzuna haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES 2 6 Aralık'ta uygulanacak. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2) başvurusu için binlerce aday ÖSYM giriş ALES 2 başvuru kılavuzuna yoğun ilgi gösteriyor. Peki ALES 2 nedir? İşte ALES ile ilgili merak edilenlerim tümü...

ALES 2 NEDİR?

ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu kılınan sınavdır. Normal şartlarda ALES 1, 2, 3 olmak üzere yılda üç kez yapılan sınav bu yıl iki kez gerçekleştirilecek. ALES 2 Akademik Lisans Sınavı'nın ikincisidir.

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir.

Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES 2 BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek. Adaylar başvurularını, 12 Ekim mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER ALES SINAVINA GİREBİLİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES başvuruları başladı! ÖSYM 2020 ALES başvuru sayfası