ALES geç başvurusu nasıl yapılacak 2018 ALES/3 sınavı ne zaman uygulanacak ais.osym.gov.tr

ALES geç başvurusu nasıl yapılacak? 2018 ALES/3 sınavı ne zaman uygulanacak? ALES başvuru ücretleri ne kadar? ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı geç başvurusu ne zaman yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katılım sağladığı ALES Sonbahar Dönemi sınavının geç başvuru süreci ise 10 Ekim tarihinde açılacak. ALES sınavı, bu yılın sonuncu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olması dolayısıyla önem arz ediyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen bireylerin katılım sağlayacağı ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı, kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. ALES başvurusu nasıl yapılır sorusu yüz binlerce yüksek lisans yapmak isteyen kişi tarafında araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı.Öğretim ve araştırma görevlisi olmak için başvurularını sürdüren vatandaşlar bir yandan da başvuru ücretlerini merak ediyor. ALES/3 başvuru işlemi ve sınav tarihi ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de.

ÖSYM ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ALES başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla ilgili başvurularını gerçekleştirebilir.



Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Sınava katılmayı düşünen adaylar, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?



ALES/3 sınavı, ÖSYM tarafından 18 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın geç başvurusu ise 10 Ekim tarihinde alınacak. ALES sonuçları, 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.



Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:



Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ



ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.