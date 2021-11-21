21 Kasım 2021 Pazar 11:20 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:20

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği ALES sınavının üçüncüsü bugün gerçekleştiriliyor. Sınava giren adayların yakınları ALES sınavının başlama ve bitiş saatini merak ediyor. Peki ALES sınavı kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta bitecek? İşte sınav süresi.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayan ALES sınavı 150 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki ALES saat kaçta bitiyor?

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından düzenlenen, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren olanların giriş yapabildiği ALES saat 10.15'te başlayıp 12.45'te bitecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre ALES sınavının sonuçları Aralık ayının 16'sında erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.