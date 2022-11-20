ALES kaç dakika sürüyor? ALES sınavı saat kaçta bitiyor?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ALES 3, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınav binasına alındı. Sınavda adaylara toplam 100 soru sorulacak. Peki ALES kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta bitiyor? İşte sınav saati ile ilgili detaylar

ALES KAÇ DAKİKA?

ALES 3 sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ALES saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve akademik kariyer hedefi olan adayların katılım sağladığı ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak.

Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ALES sınavının sonuçları 09.12.2022'de adayların erişimine açılacak.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES 3 sınav sonuç tarihi