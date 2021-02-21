21 Şubat 2021 Pazar 10:01 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 10:01

ALES 2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) bugün 81 ildeki sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere normal şartlarda 2020 yılında gerçekleşecek olan sınav, koronovirüs salgını nedeniyle 21 Şubat 2021'e ertelenmişti. Sınava girecek olan adaylar Adaylar, sınava girecekleri yeri ve sınav saatini gösteren ALES 2 Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor. Peki ALES kaç saat sürüyor? ALES saat kaçta bitiyor? İşte sınavın başlayış ve bitiş saati.

ALES KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Şubat saat 10.15'te başlayacak olan sınava adayların, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Sınav binasına saat 10.00 itibarıyla adaylar alınmayacak.

ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav saatine göre 10.15'te başlayıp 150 dakika (2 buçuk saat) sürecek olan ALES, saat 12.45'te bitiyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES/2 sınavına girecek olan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.