ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ais sorgulama sayfası

03 Eylül 2020 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 11:06

ALES 1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından erken açıklandı. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES sınavı, ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 7 Eylül’de açıklanacaktı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ALES sınav sonuçlarının kontrolünün tamamlandığını duyurdu ve ÖSYM ALES/1 sınav sonuçlarını erken açıkladı. Sınava katılan adaylar, puanlarını ÖSYM AİS ALES sonuçları sorgulama sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. İşte 2020 ÖSYM AİS ALES /1 sonuç sorgulama sayfası

ALES/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM AİS ALES SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ALES/1 2020 yılında 16 Ağustos'ta düzenlendi. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adayların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yayımlanan takvim ile duyuruldu. Bu takvim içerisinde ÖSYM eylül ayında sonuçların açıklanacağını bildirdi ve tarihi açıkladı.

ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül'de erişime açılacaktı fakat erken açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM AİS ALES sonuçları sorgulama sayfası üzerinden T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını erkene aldıklarını duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şu şekilde;

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.

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