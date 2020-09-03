ALES 2 başvuruları ne zaman? ALES 2 başvuru tarihi 2020

03 Eylül 2020 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 13:21

ALES 2 başvuru tarihi bugün açıklanan sınav sonrası merak konusu oldu. ALES/1 sonuçları bugün açıklandı. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2.si için bekleyiş başladı. ALES 2 başvuruları ne zaman? İşte ALES 2 başvuru tarihi 2020 ve ÖSYM sınav takvimi...

ALES 2020/2 sınavı için adaylar şimdiden başvuru tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. ALES 2 başvuruları Ekim ayında başlıyor. İşte başvuru tarihleri ve sınav hakkında merak edilenler.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ALES 2 başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 1-12 Ekim 2020 tarihleri olarak belirlendi. Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli olmaktadır..

2020 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

2020 ALES/1 16 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sonuçları ise 3 Eylül tarihinde açıklandı. 2020-ALES/2 - 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020-ALES/1 - ÖSYM 2020 Sınav Takvimi "//www.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçları 3 Eylül'de açıklandı.

2020-ALES/2 - 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli olmaktadır..

KİMLER ALES'E BAŞVURABİLİR?

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

2020 ALES KONULARI

2020 Ales Sınavında Hangi Konular Var?

ALES Matematik

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

ALES Sözel Mantık

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ais sorgulama sayfası