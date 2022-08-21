ALES sınav sonuçları, bugün gerçekleştirilen oturuma katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. ALES 2 sonuç tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuç tarihi

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2022-ALES/2, 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav, saat 12.45'te sona erecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES 2 SÜRESİ

ALES sınavı 150 dakika sürecek olup, saat 12.45'te sona erecek.

Lisans mezunlarının yüksek lisans ve akademik kariyer için katılım sağladığı ALES/2 sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler olmak üzere 100 soru soruldu.

Sınavda adaylara; Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru ve Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yöneltildi.