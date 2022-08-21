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Eğitim

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuç tarihi

ALES sonuçları, sınavdan çıkan adaylar tarafından araştırılıyor. Akademik ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı'nın ikincisi 21 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere 100 soru soruldu. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuç tarihi

21 Ağustos 2022 Pazar 12:19 - Güncelleme:
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ALES sınav sonuçları, bugün gerçekleştirilen oturuma katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. ALES 2 sonuç tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuç tarihi

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2022-ALES/2, 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav, saat 12.45'te sona erecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES 2 SÜRESİ

ALES sınavı 150 dakika sürecek olup, saat 12.45'te sona erecek.

Lisans mezunlarının yüksek lisans ve akademik kariyer için katılım sağladığı ALES/2 sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler olmak üzere 100 soru soruldu.

Sınavda adaylara; Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru ve Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yöneltildi.

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