ALES sınav soruları cevapları yorumları ÖSYM 30 Eylül ALES sınavı nasıldı zor muydu kolay mıydı? Milyonlarca ALES öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını ALES yorumlarını araştırmaya başladı. Peki ALES sınavı nasıl geçti? ALES sınavı zor muydu kolay mıydı? ALES soruları ve cevapları adayların erişimine ne zaman açılacak? ALES sınav soruları yorumları haberimizde yer alıyor. 30 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 ALES Sonbahar dönemi sınavı için adaylar arayışa geçti. Bugün saat 10:00'da gerçekleşecek olan ALES/2 sınavı için giriş belgeleri "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulama yapabilecek. ALES Sınav soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak. ALES Sınavının sona ermesi ile birlikte öğrenciler ALES soru ve cevaplarını arayacak. ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES artık 3 kez gerçekleştirilecek. İşte ALES sınav soruları ve cevapları hakkında detaylı bilgi star.com.tr’de…

ALES sınav soruları ve cevapları yorumları 30 EYLÜL 2018

10 sa.10 saat önce

Eylül ayı içerisinde üçüncü sınavıma yarın gireceğim. Buradan ÖSYM başkanımız @halis_aygun hocama sesleniyorum. Devamlı müşterilere ek puan, ALES alana YDS hediye gibi uygulamalar şart.

#ALES

hı hı

Ben de herkes gibi #Ales e girip, 10 bin liraya tezsiz yüksek yapıcam

#ales Sınava henüz girmedik ama sonuç belli sınavdan sonra yine ösym ye sövecegiz buradan mantık ağırlıklı olması gerekirken çok mantıksız sorular görecez şimdiden sınava gireceklere başarılar. Tabi bazılarımıza sınav girecek ösym nin olmazsa olmazı yapacak birşey yok #ALES

#ALES te bütün herkese başarılar, mahvedin o soruları

Tamam güldük eğlendik, ben bi sınava girip geliyorum. 😄

#ALES

ALES sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir.

ALES/2 SAAT KAÇTA?

Bugün saat 10:00'da gerçekleşecek olan ALES/2 sınavı için giriş belgeleri "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulama yapabilecek.

ALES/3 NE ZAMAN?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacak.

ALES/3 (SONBAHAR) GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ALES/2 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

2018 yılının 2. ALES'i 30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak ve binlerce aday sınava katılacak. ÖSYM, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ALES soru ve cevaplarını erişime açacak. Adaylar, ALES soru ve cevaplarını görüntülemek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapacak ve yayınlanan ALES soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmına erişebilecek.

ALES Sınav soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak. ALES Sınavının sona ermesi ile birlikte öğrenciler ALES soru ve cevaplarını arayacak. ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES artık 3 kez gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı belli değildir.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişim sağlayabilecek.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES'TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES Sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu.

30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı. Son Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2018 olan ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK: ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

SORU SAYISI AZALTILDI: Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.