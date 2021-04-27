ALES sınavı ertelendi mi? ALES yapılacak mı, ÖSYM sınavları ertelendi mi?

27 Nisan 2021 Salı 13:05 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 13:05

ALES sınavı ertelendi mi? sorusu, sınavlar için alınan erteleme kararının ardından gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tam kapanma kararının ardından gözler tarihi yaklaşan ALES sınavına çevrildi. Adaylar, ÖSYM'nin yapacağı sınavların tam kapanma döneme gelmesinden dolayı ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, ALES sınavı bu yıl 2 Mayıs tarihinde yapılacaktı. Peki ALES sınavı ertelendi mi? ALES yapılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından ÖSYM sınavları için yapılan açıklama...

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/1 sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Mayıs ayının 17'sine kadar uygulanacak olan tam kapanma kararının ardından hafta sonu yapılacak olan ALES sınavının akıbeti merak konusu oldu. Tam kapanma süreci Nisan'ın 29'unda Perşembe günü başlayacak ve Mayıs'ın 17'sine sabah 05.00'a kadar devam edecek. Peki, tam kapanma süreci içerisinde yer alan ALES/1 sınavı ertelendi mi, gerçekleşecek mi?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavı ertelenmedi. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlar muafiyet listesinde yer alıyor.

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler, sınav saatleri içerisinde sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Yayınlanan genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.

ALES SAAT KAÇTA?

02.05.2021 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 "Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir"' hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017 öncesi ile 27.09.2017 sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.

Tam kapanmadan kimler muaf olacak?

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