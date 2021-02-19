ALES sınavında sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 ALES sınavında kısıtlamadan muaf olan kişiler

19 Şubat 2021 Cuma 12:45 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 12:45

ALES sınavında sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı, sınava girecek olan adaylar ve yakınları tarafından merak ediliyor. ALES'e girecek olan adaylar sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyorlar. Sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduran adaylar kısıtlama süresince, sınavın yapılacağı okula gidip gelebilecekler. Peki sınava girecek olanları sınav merkezine götürecek olan refakatçiler yasaktan muaf mı? İşte 2021 ALES sınavında kısıtlamadan muaf olan kişiler..

ALES SINAVINDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

ALES sınavının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak.

REFAKATÇİLERE YASAK VAR MI?

Sınava girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanmaması halinde, kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

2021 ALES SINAVINDA KISITLAMADAN MUAF OLACAK KİŞİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan Genelge kapsamında, kısıtlamadan muaf olacak kişiler arasında "ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri" de yer almaktaydı.

Buna göre; Sınava girecek olan adaylar, görevli polislere sınav giriş belgesi göstermeleri durumunda yasaktan muaf olacaklar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının sonlarında yapılacak birçok sınav için erteleme kararı alınmıştı. Hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavların ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştı. Ertelenen ALES/2 21.02.2021 tarihinde uygulanacak. Yayınlanan takvime göre, ALES saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2020-ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C.

Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden,

sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş

Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA T.C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

(Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük Çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınavaalınmayacaklardır.)

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.