ALES sonuçları için heyecan dorukta. ALES sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. ALES sonuçları, akademik kariyer hedefleyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü 18 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesiyle birlikte araştırılan konu olmaya başlandı. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde ALES/3 soruları ve cevaplarını açıklayarak adayların merakının bir kısmını gidermişti. ALES/3 sonuçları, kariyerini akademik alanda yönlendirmek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başlandı. 18 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından belirli merkezlerde gerçekleştirilen ALES/3, sonuçları ile merak konusu oldu.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) sonbahar dönemi 18 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleşti. Gerek akademik personel olma hayali gerekse eğitim hayatlarını yükseklisansta sürdürmek isteyen binlerce birey, sınava yoğun katılım gösterdi. ÖSYM'nin yıl içerisinde belirli zamanlarda gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın Sonbahar dönemi 18 Kasım Pazar günü ülke genelinde uygulandı.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?



18 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde erişime açılacak. ÖSYM'nin sonuç takvimine göre, 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavı 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES soruları ve cevaplarının %10'luk kısmı adayların erişimine açıldı.







ALES SORULARI VE CEVAPLARI 28 KASIM'DA ERİŞİME KAPANACAK



10 günlük süreyle erişime açıldığı duyurulan ALES sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;



"18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir."

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.



ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.



ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?



Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.



Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.



Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?



2017 yılında ALES'in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan sınavların 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.