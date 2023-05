ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2023 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları açıklanıyor... Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi almak için katılım sağladığı ALES/1 sınavının sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı duyuru sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. ALES Sonuçlarında, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak. İşte ÖSYM 2023 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Nisan ayının 16'sında gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs tarihinde saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ÖSYM 2023 ALES/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES'TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar.