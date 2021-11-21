ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi

21 Kasım 2021 Pazar 11:55 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:55

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavının üçüncüsü bugün gerçekleştiriliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği ALES sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarına göre puan hesaplaması yapacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları Aralık ayının 16'sında açıklanacak.

2021 ALES/3 SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre ALES/3 sınav sonuç tarihi 16.12.2021 olarak açıklandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren olanların giriş yapabildiği ALES sınavının sonuçları Aralık ayının 16'sında erişime açılacak. ALES sısonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16.12.2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES sınavı kaç dakika? ALES saat kaçta bitecek?