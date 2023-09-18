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Eğitim

Anadolu AÖF DGS kayıtları ne zaman 2023? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? AÖF DGS kayıt ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) DGS kayıtları başladı. 2023-2024 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıtlarını http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF DGS kayıtları ne zaman 2023? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 AÖF DGS kayıt ekranı

18 Eylül 2023 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Anadolu AÖF DGS kayıtları ne zaman 2023? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? AÖF DGS kayıt ekranı
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AÖF DGS kayıtları başladı. 2023-2024 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Dikey Geçiş Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt tarihleri belli oldu. Adaylar AÖF DGS kayıtlarını Açıköğretim Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Peki AÖF DGS kayıtları nasıl, ne zaman yapılır? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF DGS kayıt ekranı

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

DGS AÖF kayıtları, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Eylül Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir. Kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşecek.

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILIR?

AÖF DGS kayıtları 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Eylül Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

DGS AÖF kayıt başvuru işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF DGS KAYIT EKRANI

DGS AÖF kayıtları için çevrimiçi başvuru yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

22.09.2023 tarihinden sonra kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve DGS AÖF kayıtları yapılmayacaktır.

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