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Eğitim

Anadolu AÖF online sınav giriş ekranı! AÖF esinav.anadolu.edu.tr giriş sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara sınavları online olarak yapılacak. Nisan ayının 8-9-15-16 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak uygulanacak olan Bahar Dönemi AÖF sınavları esinav.anadolu.edu.tr giriş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Anadolu AÖF online sınav giriş ekranı, AÖF esinav.anadolu.edu.tr giriş sayfası

7 Nisan 2023 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Anadolu AÖF online sınav giriş ekranı! AÖF esinav.anadolu.edu.tr giriş sayfası
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AÖF 2023 bahar dönemi ara sınavları Nisan'ın 8-9-15-16 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak uygulanacak. Nisan ayının 8-9-15 ve 16 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan e sınavlar, her ders için farklı günde yapılacak. Öğrenciler, sorumlu olduğu derslerden AÖF esinav.anadolu.edu.tr giriş sayfası üzerinden sınava girebilecekler. İşte Anadolu AÖF online sınav giriş ekranı

AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor

AÖF ESİNAV.ANADOLU.EDU.TR GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize oturumlarına girecek olan Adaylar, AÖF sınav giriş bilgilerine anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle erişebilecekler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

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