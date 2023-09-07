Anadolu Vakfı burs başuruları, yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme geldi. Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, Anadolu Vakfı burs şartları ve başuru tarihlerine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki Anadolu Vakfı burs başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Anadolu Vakfı burs şartları nelerdir? İşte detaylar...

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?



Anadolu Vakfı burs başvuruları her yıl 01 – 30 Eylül tarihleri arasında tarihler arasında Anadolu Vakfı'nın web sitesi üzerinden (www.anadoluvakfi.org.tr) alınmaktadır.

ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



Anadolu Vakfı bursu ile ilgili duyurular, Anadolu Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPILIRKEN ANADOLU VAKFI BURSUNA BAŞVURUABİLİR Mİ?



Anadolu Vakfı bursuna başvuru yapılırken Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi alınmasında bir engel bulunmamaktadır. Eğer Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu kazanıldı ise iki kurumdan biri tercih edilmeli ve beyan en kısa sürede tarafımıza bildirilmelidir. Burs şartlarımızdan biri de başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs almamaktır.

ANADOLU VAKFI BURS ŞARTLARI NELERDİR?



Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlikler açılarından başarılı olması gereklidir.

Maddi desteğe ihtiyaç duymak,

Aksi belirtilmediği takdirde, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitesinde öğrenim görüyor olmak (Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim hariç)