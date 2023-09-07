KYK burs başvuruları ne zaman? 2023-2024 KYK burs ücretleri kaç TL?

KYK burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu bursları, öğrencilerin eğitim ve barınma giderlerine destek sağlamak amacıyla devlet tarafından sağlanıyor. Burs başvurularının yanı sıra KYK burs ve kredilerinin önümüzdeki eğitim döneminde ne kadar olacağı konusu gündeme geldi. Peki 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs ücretleri kaç TL? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftası başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda; ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

2023-2024 KYK BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?



2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut dönemde 2023 yılında KYK burs ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

KYK burs ve öğrenim kredileri eğitim döneminde her ay öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?