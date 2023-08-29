KYK yurt başvurularının biteceği tarih, henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2023-2024 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde tamamlanacak. Buna göre KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte başvurular ve sonuçlar için merak edilen tarih

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?



Üniversite tercih sonuçlarına göre bir okula kayıt yaptıran öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirecekler. KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



KYK yurt başvuru sonuçlarının 2023 Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.