İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6266
  • EURO
    28,7356
  • ALTIN
    1639.74
  • BIST100
    7923.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KYK yurt başvurusu için ne gerekli? 2023-2024 KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir?
Eğitim

KYK yurt başvurusu için ne gerekli? 2023-2024 KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir?

KYK yurt kaydı için gerekli belgeler, başvurusunu tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için yurt müdürlüğünce KYK yurt kaydı için istenen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Peki KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 Salı 14:25 - Güncelleme:
KYK yurt başvurusu için ne gerekli? 2023-2024 KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir?
ABONE OL

KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte, Devlet yurdunda kalmak için gerekli şartlar öğrenciler tarafından gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurusu onayklanan öğrencilerin KYK yurt kaydı için gerekli belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Peki KYK yurt başvurusu için ne gerekli? İşte KYK yurt kaydı için gerekli belgeler

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN NE GEREKLİ?

KYK yurt başvuruları başladı. 2023-2024 Eğitim/Öğretim yılı için alınan yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurtlarında barınmak için başvuruda bulunan öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde KYK yurt sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edebilecekler.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KYK yurt başvuruları sonucunda KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, KYK yurt taahhüt işlemlerini e-Devlet üzerinden yaptıktan sonra KYK yurt ve depozito ücretlerini ödeyerek ön kayıt işlemlerini tamamlarlar.

Öğrencinin yerleştiği KYK yurduna gerekli belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için KYK yurt Müdürlüğünce istenen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-devlet KYK yurt başvuru ekranı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.