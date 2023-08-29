KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte, Devlet yurdunda kalmak için gerekli şartlar öğrenciler tarafından gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurusu onayklanan öğrencilerin KYK yurt kaydı için gerekli belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Peki KYK yurt başvurusu için ne gerekli? İşte KYK yurt kaydı için gerekli belgeler

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN NE GEREKLİ?



KYK yurt başvuruları başladı. 2023-2024 Eğitim/Öğretim yılı için alınan yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurtlarında barınmak için başvuruda bulunan öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde KYK yurt sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edebilecekler.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



KYK yurt başvuruları sonucunda KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, KYK yurt taahhüt işlemlerini e-Devlet üzerinden yaptıktan sonra KYK yurt ve depozito ücretlerini ödeyerek ön kayıt işlemlerini tamamlarlar.

Öğrencinin yerleştiği KYK yurduna gerekli belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için KYK yurt Müdürlüğünce istenen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-devlet KYK yurt başvuru ekranı