KYK yurt ücretleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Onbinlerce üniversite öğrencisinin barındığı yurtlarda geçtiğimiz yıl oda ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. Peki bu sene KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023-2024 eğitim Öğretim yılı için belirlenen KYK yurt ücretleri

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip oda olurken, en yüksek KYK yurt ücretine sahip olan oda ise 6. tip olarak yer alıyor. Tip 1 oda ücreti aylık 345 lira, Tip 2 oda ücreti aylık 405 lira, Tip 3 oda ücreti aylık 480 lira, Tip 5 oda ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 oda ücreti aylık 570 lira oldu.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.