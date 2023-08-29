KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-devlet KYK yurt başvuru ekranı

KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için GSB KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Üniversite öğrencilerinin barınmak için başvurduğu KYK yurtları için başvuru işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşye E-devlet KYK yurt başvuru ekranı

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!



Devlet desteği ile üniversite öğrenimini gören öğrenciler barınma ihtiyacını karşılamak için KYK yurt başvuruları başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini söyledi. Bakanlık yurtlarının öğrencilerin evi ve yuvası olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KYK yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

– e Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna "Yurt Başvurusu" yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI



e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.



GSB YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.