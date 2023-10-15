İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ÖSYM'nin 4 farklı sınavı sona erdi
Eğitim

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ÖSYM'nin 4 farklı sınavı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ankara ve İstanbul'da düzenlenen 4 farklı sınav sona erdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ÖSYM'nin 4 farklı sınavı sona erdi
ABONE OL

2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. Böylece bu sınavlar, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uyguladığı ilk sınavlar oldu. ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanan sınavlar saat 10.15'te başladı. Adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verildi.

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem sınavları ise Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Sınavlar saat 10.15'te başladı. 2023-DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluştu.

DUS ve STS Diş Hekimliği'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Toplam 6 bin 425 adayın katıldığı sınavlarda emniyet görevlileri dahil 689 personel görev yaptı. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.