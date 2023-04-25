AÖF 2023 bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Bahar dönemi ara sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr öğrenci bilgi sistemi ve E-Devlet üzerinden görüntüleyebilecekler. AÖF not ortalaması hesaplanırken vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır. İşte E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 Bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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AÖF dönem sonu not ortalaması hesaplanırken vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

AÖF'te FF "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

AÖF KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF "Başarı Notu" hesaplanırken vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.