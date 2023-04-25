İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4217
  • EURO
    21,3962
  • ALTIN
    1242.18
  • BIST100
    4950.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023
Eğitim

AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023

Açıköğretim 2023 Bahar dönemi AÖF final sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi. Nisan ayının 8-9-15-16 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların sonuçları erişime açıldı. Peki AÖF final sınavı ne zaman? İşte Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023

25 Nisan 2023 Salı 15:01 - Güncelleme:
AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023
ABONE OL

AÖF Bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF final sınavlarının tarihleri sorgulanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, 2022-2023 öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edildi. AÖF final sınavları sonrasında öğrencilerin başarı ortalaması belli olacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF 1. Dönem Açıköğretim sınav tarihleri

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu.

Takvime göre; AÖF Bahar dönemi final sınavları Mayıs ayının 27-28 tarihleri arasında yapılacak.

Sınavda öğrencilere sorunlu olduğu her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Öğrenciler, AÖF Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilecekler.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27.05.2023- 28.05.2023

Yaz Okulu Sınavı 19.08.2023

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF 2023 bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.