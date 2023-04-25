AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023

AÖF Bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF final sınavlarının tarihleri sorgulanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, 2022-2023 öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edildi. AÖF final sınavları sonrasında öğrencilerin başarı ortalaması belli olacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF 1. Dönem Açıköğretim sınav tarihleri
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu.
Takvime göre; AÖF Bahar dönemi final sınavları Mayıs ayının 27-28 tarihleri arasında yapılacak.
Sınavda öğrencilere sorunlu olduğu her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Öğrenciler, AÖF Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilecekler.
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27.05.2023- 28.05.2023
Yaz Okulu Sınavı 19.08.2023
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.
AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.