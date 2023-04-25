AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu AÖF final sınav tarihleri 2023

AÖF Bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF final sınavlarının tarihleri sorgulanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, 2022-2023 öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edildi. AÖF final sınavları sonrasında öğrencilerin başarı ortalaması belli olacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF 1. Dönem Açıköğretim sınav tarihleri

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu.

Takvime göre; AÖF Bahar dönemi final sınavları Mayıs ayının 27-28 tarihleri arasında yapılacak.

Sınavda öğrencilere sorunlu olduğu her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Öğrenciler, AÖF Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilecekler.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023



AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27.05.2023- 28.05.2023

Yaz Okulu Sınavı 19.08.2023

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF 2023 bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama