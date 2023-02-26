AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman? Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri, 2023 bahar dönemi için kayıt yenileme ve ders seçimi yapacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı duyuruyla birlikte, AÖF 2023 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme 2023 işlemleri, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Buna göre AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman? İşte Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 2023 NE ZAMAN?



AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim fakültesinde öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yapabilecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF'te kayıt yenileyecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi. Örgün öğrenim gören üniversite öğrencileri, ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlayacaklar.

2022-2023 AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 645,5 TL arası (6 derse kadar) değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.

AÖF'TEN BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİDEME DURUSU

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 02 Mart 2023 tarih saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

02 Mart 2023 tarihinden sonra Bahar Dönemi kayıt yenileme için sunulan mazeret kabul edilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Bilgi bağlantısına girerek, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Bahar dönemi için 27 Mart-07 Nisan 2023 tarihleri arasında ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.