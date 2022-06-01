AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yıl sonu başarı ortalaması da belli oldu. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Mayıs'ın 21-22 tarihlerinde uygulanan Bahar Dönemi final Sınavının sonuçları açıklandı.

E-DEVLET AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

* AA ile CC arası "Geçer" notudur.

* CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

* FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

* Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13.08.2022 tarihinde uygulanacak.