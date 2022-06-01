AÖF FF ne demek? AÖF geçme notu kaçtır? AÖF harf notları

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yıl sonu başarı ortalaması da belli oldu. Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir. Peki AÖF geçme notu kaç? AÖF FF ne demek? İşte AÖF harf notları

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AA ile CC arası "Geçer" notudur.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

AÖF FF NE DEMEK?



AÖF'te FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama