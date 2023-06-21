İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5766
  • EURO
    25,7329
  • ALTIN
    1465.76
  • BIST100
    5266.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? AÖF geçme notları
Eğitim

AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? AÖF geçme notları

Açıköğretim Fakültesi 2023 Bahar Dönemi Dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, AÖF geçer notları sorgulamaya başladı. Açık Öğretim Fakültesi'nde AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. AÖF DD harf notu ise öğrencinin son akademik durumuna göre değişmektedir. Peki AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? AÖF AÖF DD, DC ve CD geçme notları

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? AÖF geçme notları
ABONE OL

AÖF DD geçer mi? sorusu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin AÖF harf notlarının yanı sıra, dönem sonu not ortalamaları da belli oldu. AÖF DD, CD ve DC harf notları "koşullu" olan geçme notlarıdır. Peki AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi geçme notu

AÖF DD GEÇER Mİ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF GEÇER NOT KAÇ?

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AÖF HARF NOTU ARALIKLARI

96 - AA 4,00 Geçti

93 - AB 3,70 Geçti

90 - BA 3,30 Geçti

82 - BB 3,00 Geçti

70 - BC 2,70 Geçti

61 - CB 2,30 Geçti

55 - CC 2,00 Geçti

47 - CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

35 - DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.