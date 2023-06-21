AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? AÖF geçme notları

AÖF DD geçer mi? sorusu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin AÖF harf notlarının yanı sıra, dönem sonu not ortalamaları da belli oldu. AÖF DD, CD ve DC harf notları "koşullu" olan geçme notlarıdır. Peki AÖF DD geçer mi? AÖF geçer not kaç? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi geçme notu

AÖF DD GEÇER Mİ?



AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF GEÇER NOT KAÇ?



AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AÖF HARF NOTU ARALIKLARI

96 - AA 4,00 Geçti

93 - AB 3,70 Geçti

90 - BA 3,30 Geçti

82 - BB 3,00 Geçti

70 - BC 2,70 Geçti

61 - CB 2,30 Geçti

55 - CC 2,00 Geçti

47 - CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

35 - DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu kaldı.