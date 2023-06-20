AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını E-Devlet veya anadolu.edu.tr adresinden görüntüleyebilecekler. Bu dönem sınavların online olarak düzenlenmesi sebebiyle sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2023 AÖF bahar dönemi final sonuçlarının en geç bu hafta cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntüleyebilecek. AÖF sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

E-DEVLET AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınav değerlendirme işlemleri yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

Anadolu Üniversitesi online final sınavlarında kuralları ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavlarını geçersiz sayılacak.

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında telafi veya bütünleme sınavı düzenlemeyecek. Başarısız öğrenciler, 19 Ağustos'ta düzenlenecek yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sınav sonuçlarına göre en yüksek notu alan öğrenciler AA harf notu ile başarılı sayılacak. Başarısız öğrenciler ise FF alacak.

CC, DC ve DD harf notuna sahip olan öğrencilerin ders geçmesi veya kalması ise not ortalamasına bağlı olarak değişecek. Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00'ın üstünde olan öğrenciler ortalama ile geçecek.

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim akademik takvimine göre yaz okulu sınavları 19.08.2023 tarihinde düzenlenecek.