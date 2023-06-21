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Eğitim

AÖF not ortalaması kaç olmalı? AÖF geçme notu kaç, DC geçer mi? İşte AÖF harf notları

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, AÖF harf notlarının karşılıklarını sorgulamaya başladı. Açık Öğretim Fakültesi'nde harf notu FF olan dersler, not ortalaması yüksek olsa bile yeniden alınmak zorundadır. Peki AÖF DC geçer mi? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte AÖF DC, CD, CC, FF harf notları

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
AÖF not ortalaması kaç olmalı? AÖF geçme notu kaç, DC geçer mi? İşte AÖF harf notları
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AÖF 2023 Bahar dönemi sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin AÖF harf notlarının yanı sıra, dönem sonu AÖF not ortalaması da belli oldu. AÖF geçme notu "koşullu" olan dersler, Genel Not Ortalamasının 2.00'ın üzerinde olmasıyla birlikte geçer. Peki AÖF DC geçer mi? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF harf notları

AÖF NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir.

Genel Not Ortalaması 2.00'ın altında olan ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(1) maddesi gereği alabileceği dersi olmayan öğrenciler, Genel Not Ortalamasını en az 2.00 yapabilmek amacıyla ders intibakı yapılan derslerden daha önce CD, DC ve DD harf notu aldığı dersleri, 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre tekrar alabilecektir.

Tekrar alınan ders/derslerin son harf notu geçerli olacağından; öğrencilerimizin dersin (güncel) kredisine ve alacağı muhtemel yeni harf notunun katsayısına göre, Genel Not Ortalamasını yükseltecek şekilde ders seçimi yapması yararlarına olacaktır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AA ile CC arası "Geçer" notudur.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AÖF DC GEÇER Mİ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF FF NE DEMEK?

AÖF'te FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF HARF NOTU ARALIKLARI

96 - AA 4,00 Geçti

93 - AB 3,70 Geçti

90 - BA 3,30 Geçti

82 - BB 3,00 Geçti

70 - BC 2,70 Geçti

61 - CB 2,30 Geçti

55 - CC 2,00 Geçti

47 - CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

35 - DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

  • geçme notu
  • aöf harf notları
  • aöf dc
  • geçer mi

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