AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yıl sonu not ortalamaları da belli oldu. Bazı derslerden kalan öğrenciler AÖF yaz okulu için araştırmalara başladı. Buna göre AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? İşte 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN 2023?



Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF Yaz Okulu kayıtları 3 Temmuz Pazartesi başlayıp 7 Temmuz Cuma günü 22.00'da sona erecek. Kayıtlar için 5 günlük bir süre verilmiş olmakla birlikte sonrasında ders seçimine ve kayıt işlemine izin verilmeyecek.

Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07.07.2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

2023 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



2023 AÖF yaz okulu sınavı 19.08.2023 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze olması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ VE KAYIT TARİHLERİ



Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından 03-07 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 07.07.2023 tarihi saat 22:00'ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF yaz okulunda açılacak ön lisans/lisans dersleri, ilgili bölümlerin/programların; lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

* Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

* GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

* Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

* GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

Ancak, bir dersin tekrar seçilmesi halinde öğrencinin bu dönemde alacağı harf notu ve ders kredisi geçerli olacak önceki dönemde alınan harf notu ve ders kredisi dikkate alınmayacaktır.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ KREDİ ALINIR?

AÖF Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse,

lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan belirleyebilir

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR 2023?



AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺375,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺450,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺525,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺600,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺675,00 öder.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULUNDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. AÖF yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.