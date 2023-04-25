AÖF 2022-2023 bahar dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından AÖF final sınavlarının online olup olmayacağı, binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından sorgulanmaya başlandı. AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Peki 2023 AÖF bahar dönemi final sınavları nasıl olacak? AÖF final sınavları online mı yapılacak? İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Deprem nedeniyle vizesi çevrim içi yapılan AÖF sınavlarının finallerinin de online olarak yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili duyuru, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim web sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

AÖF bahar dönemi vize sınavları 8-9-15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. AÖF vize sonuçları 24 Nisan 2023 tarihinde açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı akademik takvimine göre; AÖF Bahar Dönemi final sınavları Mayıs'ın 27-28 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

5-Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

6-Anadolu Üniversitesi; sınavın güvenliği, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli hallerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin yaptığı işaretleme, harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü verileri kaydedebilir. Öğrencinin sınava girebilmesi için "Sınavda Uygulanacak Kurallar"ı kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu kabulle verilerinin, Üniversite tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş sayılır.

7-Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-"Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

AÖF 2023 bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! E-Devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama