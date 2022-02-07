7 Şubat 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:05

Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemi yapacak olan adayların karşısına yeni HES kodu almaları için bir uyarı çıkıyor. AÖF için HES kodu yenilemek isteyen adaylar "AÖF HES kodu güncelleme nasıl yapılır? HES kodu AÖF sistemine nasıl kaydedilir?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte AÖF HES kodu güncelleme ile ilgili merak edilenler...

AÖF HES KODU GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme döneminin başlamasıyla birlikte; AÖF kayıt ücretleri, kayıt yenileme ve AÖF HES kodu güncelleme işlemleri yapılmaya başlandı. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Telefonunuzda kayıtlı Hayat Eve Sığar uygulamasında veya SMS olarak almış olduğunuz "Süresiz" HES kodunu istenilen kutucuğa yazmanız durumunda güncelleme tamamlanır. AÖF sınavlarına girebilmeniz için HES kodu zorunlu olmakla birlikte, adayların temas-hastalık durumunu göstermektedir.

AÖF HES KODU SİSTEME NASIL KAYDEDİLİR?

aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

AÖF sistemindeki HES kodunun süresi dolmuş olan adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır.

HES kodu girildikten sonra AÖF sistemi tarafından e-Devlet üzerinden güncellenir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini 18.02.2022 tarihine kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?