7 Şubat 2022 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:03

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin Bahar dönemi için AÖF kayıt yenileme ücretini yatırıp kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları Şubat ayının 18'inde sona erecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte adım adım AÖF kayıt yenileme ders ekle-sil işlemleri.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme kapsamında öğrenciler sistem üzerinden ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme ücretini ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer almaktadır.

AÖF Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenileme tarihleri arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF Kayıt yenileme ücreti için son gün olan 18.02.2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler için 2022 AÖF kayıt yenileme ve ekle sil işlemleri başladı. AÖF bahar dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren online olarak yapabilecek. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18.02.2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03.04.2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22.05.2022

Yaz Okulu Sınavı: 06.08.2022