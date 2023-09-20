İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,041
  • EURO
    28,9435
  • ALTIN
    1679.9
  • BIST100
    7831.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri
Eğitim

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Açıköğretim öğrencileri, fakülte tarafından belirlenen tarihler içerisinde AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri

20 Eylül 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri
ABONE OL

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Peki 2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimi (ekle/sil) işlemi gerçekleştirilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

2023-2024 AÖF ders seçimi ne zaman?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.