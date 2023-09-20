AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Peki 2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimi (ekle/sil) işlemi gerçekleştirilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

2023-2024 AÖF ders seçimi ne zaman?