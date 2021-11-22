22 Kasım 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:36

AÖF sınav takvimine göre hafta sonu yapılacak olan sınavlara dair bilgiler, yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan AÖF sınav takvimindeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayının 27 ve 28'inde uygulanacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri sınava girecekleri okulların açıklanmasını bekliyor. tarihi öğrenmek istiyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2021? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan sınavlara girecek. Sınav hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖF sınav yerleri açıklandı mı? merak ediyor. Kasım ayının son haftasında yapılacak olan AÖF güz dönemi ara sınavının yerleri henüz açıklanmadı. Sınava girecek adaylar, AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav oturumlarının saat kaçta başladığını merak ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2021?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınava giriş belgelerinin gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Diğer yandan sınavların online olup olmayacağı da Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan duyuru ile belli olacak.

AÖF sınavına girmek için ve sınava gireceğiniz yeri öğrenmek için sınav giriş belgesini çıkartmanız gerekiyor. AÖF Sınav giriş belgesine www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden öğrenci girişi yapıp T.C. kimlik numaranız veya sisteme kayıtlı e-posta adresiniz ile şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Öğrenciler, AÖF sınav yerlerinin de yazdığı fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Anadolu Üniversitesinin resmi sitesi üzerinden alabiliyorlar.

AÖF SINAV OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AÖF sınavları cumartesi ve pazar günleri 4 oturum halinde yapılıyor. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumları ise 14.00'te başlar. Sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunmanız gerekmektedir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirilecek.

AÖF sınavı nasıl olacak? AÖF sınavları online mı?