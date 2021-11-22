AÖF sınavı nasıl olacak? AÖF sınavları online mı?

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:32

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları Kasım ayının son haftasına denk gelen Cumartesi-Pazar uygulanacak. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler, AÖF sınavlarının online olup olmayacağını merak ediyor. Kasım ayının 27-28 tarihleri arasında yapılacak olan AÖF sınavının giriş belgelerinin henüz yayımlanmaması nedeniyle "AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki AÖF sınavı nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan AÖF sınav takvimindeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayının 27 ve 28'inde uygulanacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF sınavının online olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.İşte konu hakkında merak edilenler...

AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. AÖF sınav takvimine göre yapılacak sınavlar Kasım'ın 27-28'inde uygulanacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavının online mı yüz yüze mi yapılacak olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan sınavlara girecek. AÖF sınavlarının online olup olmayacağı da Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan duyuru ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan AÖF vizeleri yüz yüze yapılacak. Fakat yapılan duyuruda sınava kısa bir süre vakalarda son duruma bakılarak sınav durumunda değişiklik yapılabileceği de belirtilmişti.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı?