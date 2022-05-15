Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı Mayıs ayının 21-22'sinde 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, önümüzdeki hafta uygulanacak olan final sınavı öncesi "AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyordu. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, Açıköğretim sınav giriş belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişebilecek. İşte Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları için AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı.

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi alma ekranına haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Sınava katılacak öğrencilerin yanlarında AÖF sınav giriş belgesini bulundurması zorunlu tutuluyor. AÖF sınav giriş yerleri belli olan öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Kimlik Belgesi ile birlikte oturumlara katılabilecek.

AÇIKÖĞRETİM AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF bahar dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerine, AÖF'ün resmi internet adresi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.

AÖF final sınavında alınan notun yüzde 70'i yıl sonu not ortalamasına etki edecek.

Açılan sayfada Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş yaparak sınav belgesini görüntüleyebilirsiniz.

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Bahar dönemi AÖF final sınavları 21.05.2022 Cumartesi ve 22.05.2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13.08.2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Açıköğretim Üniversitesi Sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Açıköğretim sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.