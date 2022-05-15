ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınav tarihleri 2022

ATA AÖF final sınav tarihleri 2022 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi ile birlikte belli oldu. Mayıs ayının sonunda uygulanacak olan ATA AÖF final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Buna göre ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF final sınav tarihleri 2022

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı final sınav tarihleri belli oldu.

ATA AÖF final sınavlarının giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgelerini sınavdan 1 hafta önce https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek.

ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2022

ATA AÖF dönem sonu (final) sınavları, Mayıs ayının 28-29 tarihlerinde, bütünleme sınavı ise Temmuz ayının 02-03 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF üç ders sınavları ise Ağustos ayının 7'sinde yapılacak.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile ATA AÖF sınavlarının yüz yüze uygulanacağı belirtildi.

ATA AÖF final sınavı için Online Deneme Sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlandı. Öğrenciler final sınavına hazırlık kapsamında uygulanan deneme sınavlarına katılabilecekler.