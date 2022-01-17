AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:16

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, dönem sonu not ortalamaları da belli oldu. İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÜ Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavlarının sonuçları açıklandı. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar AÖF not ortalamasına %70 etki edecek.

AÖF final sınavı sonuçları açıklanan öğrenciler, güz dönemine ilişkin dönem sonu not ortalamasını da aynı ekran üzerinden görebilecekler.

AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF NOT ORTALAMALARI

84-100 AA 4,00 (Geçti)

77-83 AB 3,70 (Geçti)

71-76 BA 3,30 (Geçti)

66-70 BB 3,00 (Geçti)

61-65 BC 2,70 (Geçti)

56-60 CB 2,30 (Geçti)

50-55 CC 2,00 (Geçti)

46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)

40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)

33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)

0-32 FF 0,00 (Kaldı)

AÖF harf notları: AÖF ders geçme notu kaçtır?