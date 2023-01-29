AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? E-Devlet Anadolu AÖF final sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçları, Ocak ayının 21-22 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz dönemi AÖF final sınavlarının sonuçları; E-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Anadolu AÖF 2023 Güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte E-Devlet Anadolu AÖF final sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?



Anadolu AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçları genellikle sınavdan 9-10 sonra açıklanıyor. Bir önceki güz dönemi vize sınavlarının sonuçları 9 gün sonra ilan edilmişti.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları Ocak ayının 21-22 tarihlerinde gerçekleştirildi. Daha önce sınav sonuçlarının açıklandığı tarihler göz önünde bulundurulduğunda Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sonuçlarının 30-31 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak.

AÖF sonuçları erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sınav sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

E-DEVLET ANADOLU AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA



AÖF sınav sonuçları hesaplanırken, vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

AÖF'te FF "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

AÖF KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.