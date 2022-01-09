AÖF sınav sonuçları, Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu sınavlarına katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Açıköğretim sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Final oturumlarına ktılan adaylara, sınavda her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim AÖF 2021-2022 sınav takvimi
AÖF Sınav sonuçları, Açıköğretim sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. 08-09 Ocak tarihinde uygulanan Güz dönem sonu (final) sınavları sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar, not ortalamasına %70 etki edecek.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022 - 22.05.2022
Yaz Okulu Sınavı 06.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.
KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?
Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir.
AÖF GEÇME NOTU NEDİR?
84-100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77-83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71-76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66-70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61-65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56-60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50-55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46-49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu geçebilirsiniz
40-45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu geçebilirsiniz
33-39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçebilirsiniz
0-32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF HARF NOTLARI
84-100 AA 4,00 (Geçti)
77-83 AB 3,70 (Geçti)
71-76 BA 3,30 (Geçti)
66-70 BB 3,00 (Geçti)
61-65 BC 2,70 (Geçti)
56-60 CB 2,30 (Geçti)
50-55 CC 2,00 (Geçti)
46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)
40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)
33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)
0-32 FF 0,00 (Kaldı)