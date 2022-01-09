9 Ocak 2022 Pazar 11:54 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 11:54

AÖF sınav sonuçları, Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu sınavlarına katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Açıköğretim sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Final oturumlarına ktılan adaylara, sınavda her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim AÖF 2021-2022 sınav takvimi

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

AÖF Sınav sonuçları, Açıköğretim sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. 08-09 Ocak tarihinde uygulanan Güz dönem sonu (final) sınavları sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar, not ortalamasına %70 etki edecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022 - 22.05.2022

Yaz Okulu Sınavı 06.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir.

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

84-100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77-83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71-76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66-70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61-65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56-60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50-55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46-49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu geçebilirsiniz

40-45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu geçebilirsiniz

33-39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçebilirsiniz

0-32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI

84-100 AA 4,00 (Geçti)

77-83 AB 3,70 (Geçti)

71-76 BA 3,30 (Geçti)

66-70 BB 3,00 (Geçti)

61-65 BC 2,70 (Geçti)

56-60 CB 2,30 (Geçti)

50-55 CC 2,00 (Geçti)

46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)

40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)

33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)

0-32 FF 0,00 (Kaldı)